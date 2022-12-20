С прицелом на ЧМ-2026: Дешам может сохранить кресло главного тренера сборной Франции
Источник:L'Equipe
Дидье Дешам не смог привести сборную Франции к успешной защите титула ЧМ-2022. 54-летний французский наставник, скорее всего, сохранит под собой тренерское кресло в национальной команде.
Дидье Дешам хочет продолжить руководить сборной Франции до чемпионата мира-2026. Наставник хочет снова привести национальную команду к победе на Мундиале.
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Верят в еще один трофей Мундиаля
Ранее сообщалось, что Дешам может сохранить под собой тренерское кресло к Евро-2024.
54-летний наставник хочет переговоров с руководством Федерации футбола Франции (FFF) по продолжению сотрудничества.
Нынешнее соглашение Дешама по сборной Франции рассчитано до конца 2022 года. Глава FFF и президент Франции Эммануэль Макрон уже говорили о желании сохранить Дешама во главе национальной команды.
- Напомним, что Дешам работает с "Ле Блэ" с 8 июля 2012 года. Под его руководством команда провела уже 139 матчей, в которых одержала 90 побед при 24 поражениях.
- Самым болезненным стало недавнее фиаско в финале ЧМ-2022, где Франция проиграла Аргентине по итогам пенальти (4:2).
СМИ отмечают, что конфликт с Дешамом стал решающим в решении Карим Бензем закончить карьеру за сборную Франции после Мундиаля в Катаре