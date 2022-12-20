Эпоха 35-летнего форварда мадридского Реала в национальной команде подошла к концу. Но не всё так однозначно. Вероятно, что пропустивший последний Мундиаль Карим Бензема имел конфликт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
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Дешаму точно не понравится
Из-за чего и поставил точку в выступлениях за сборную. Однако французские фанаты все еще имеют шанс увидеть кумира в футболке "Ле Блэ". Но есть одно условие. Вместо Дешама в тренерское кресло должен прийти бывший наставник Реала Зинедин Зидан, удачно работавший с Бенземом в прошлом.
Будущее Дешама в сборной Франции должно решиться в ближайшие недели. В январе 2023 Дешам должен встретиться с руководством Федерации футбола Франции (FFF).
Ранее сообщалось, что Дешам не лишится своего места во главе вицечемпионов ЧМ-2022. Нынешний наставник поведет сборную на Евро-2024. Возможно, даже будет готовить команду к следующему Мундиалю.
Главное о карьере Бензема в сборной Франции
- Дебютный матч за главную команду страны датирован 28 марта 2007 года. Тогда в товарищеском поединке Бензема отыграл 45 минут и поле и сразу отличился голом в воротах Австрии. Этот единственный гол Карима принес минимальную победу Франции во встрече 1:0.
- В футболке национальной команды отыграл 97 матчей, в которых наколотил 37 голов. Также в его активе 20 ассистов и только одна желтая карточка.
- Последним его поединком за сборную стала игра против Хорватии в Лиге наций, в которой Бензема отыграл все 90 минут, но не помог "Ле Блэ" избежать поражения 0:1.