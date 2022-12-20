Основное и дополнительное время закончилось мировой 3:3. Поэтому судьбу обладателя трофея ЧМ-2022 определила лишь серия послематчевых пенальти, где точнее были аргентинцы – 4:2.

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Тчуамэни: Я – первый, кто должен извиниться

В составе сборной Франции сразу два футболиста не смогли реализовать свои 11-метровые удары. С пенальти промахнулись Кингсли Коман и Орельен Тчуамэни.

Последний взял на себя вину за нереализованный пенальти.

Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков

– написал футболист.

Отметим, что Тчуамэни выходил на поле в каждом матче "Ле Блэ" на чемпионате мира-2022. В четвертьфинале полузащитник Реала отличился голом в воротах Англии (1:2). В финале Мундиаля в Катаре Тчуамене отыграл все 120 минут игрового времени.

К слову, Тчуамэни дебютировал за французскую сборную 1 сентября 2021 в матче квалификации ЧМ против Боснии и Герцеговины, в котором французы расписали мировую 1:1. В этой игре Орельен провел на поле 45 минут.