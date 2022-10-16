На гру завітали захисники "Азовсталі". Перед матчем Катерина Поліщук з позивним "Пташка" виконала гімн України.

До речі Звільнена з полону "Пташка" виконала гімн перед матчем Шахтар – Динамо

Зворушливий початок матчу

Також на матчі був і Михайло Діанов. Він зробив символічний удар по м’ячу.

Відео моменту

Нагадаємо, що 21 вересня з російського полону обміняли 215 захисників України, серед яких 124 офіцери. Зокрема додому повернулося 108 бійців полку "Азов". Серед них командири-захисники Азовсталі – Денис Прокопенко (Редіс) та Святослав Паламар (Калина).

Шахтар взяв на себе лікування ушкодженої руки Михайла Діанова. Донецький клуб пообіцяв військовослужбовцю операцію у найкращого спеціаліста Ізраїлю.

Діанов передасть зібрані на його лікування гроші на потреби інших військових. Небайдужі українці зібрали на лікування морпіха 23 мільйони 430 тисяч гривень.