Сборная Украины потеряла лидера: гимнастка Варинская сенсационно закончила карьеру

Поклонники спортивной гимнастики больше никогда не увидят на помосте Диану Варинскую. Украинская гимнастка окончила карьеру в 21 год.

Варинская: Уже не хватает сил и что самое важное – желание

Женская сборная Украины по спортивной гимнастике приняла участие в Мультиспортивном Евро-2022, которое проходит в немецком Мюнхене. Украинки приехали туда в статусе действующих чемпионок, но в этот раз не смогли навязать борьбу.

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Команда не смогла даже пройти квалификацию – только 12 место.

Интересно, что в составе команды осталась только одна гимнастка Елизавета Губарева, другие изменились. Не было в составе и одной из лидер сборной Дианы Варинской.

Как рассказала сама Варинская, она окончила профессиональную карьеру. Участница Олимпийских игр-2020 сделала операцию по возвращении из Токио. Во время восстановления Диана поняла, что больше нет сил и желания, чтобы снова выходить на помост.

Карьера Варинской закончилась в довольно раннем возрасте – 21 год.

Я вообще уже не выступаю, не тренируюсь. После Олимпийских игр я устала, потом сделала операцию. Потом хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и что самое важное – желание, решила завершить свою спортивную карьеру,

– призналась украинская гимнастка.

Однако не только Варинскую потеряла сборная Украины. По ее словам, Анастасия Бачинская тоже прекратила тренировочный процесс.

Что известно о карьере Дианы Варинской