Помаленько, потихонько: Наполи удвоил преимущество в матче против Айнтрахта в 1/8 ЛЧ – видео

Итальянскому коллективу удалось дважды отличиться в ворота Анйтрахта в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наполи сделал счет для себя уже комфортным.

Футболисты неаполитанского клуба непринужденными усилиями приносят себе результат. И все-таки футболистам Наполи удалось разыграть прекрасный мяч.

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Забитым голом смог отличиться капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо. На 65-й минуте встречи игроки итальянской команды устроили показательный розыгрыш атаки. После врезной передачи в штрафную Айнтрахта, Хвича Кварацхелия элегантно пятой отбросил мяч на ударную позицию для капитана Наполи. Тот же в свою очередь прекрасным подкрученным ударом отправил "кожаного" в дальний угол ворот и сменил счет на табло - 2:0. 24 канал.

Второй гол Наполи в ворота Айнтрахта: