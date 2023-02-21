Футболісти неаполітанського клуба невимушеними зусиллями приносять собі результат. Та все-таки футболістам Наполі вдалось розіграти прекрасний м'яч.

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Забитим голом зміг відзначитись капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо. На 65-ій хвилині зустрічі гравці італійської команди влаштували показоваий розіграш атаки. Після врізної передачі у карний майданчик Айнтрахта, Хвіча Кварашкелія елегатно п'ятою відкинув м'яч на ударну позицію для капітана Наполі. Той ж у свою чергу прекрасним підкрученим ударом відправив "шкіряного" у дальній кут воріт та змінив рахунок на табло – 2:0, пише 24 канал.

Другий гол Наполі у ворота Айнтрахта: