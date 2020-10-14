Бывшая девушка игрока "Динамо" посвятила стихотворение футболисту "Шахтера"
Девушка защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина посвятила парню стихотворение в День защитника Украины. Интересно, что ранее Савина встречалась с форвардом "Динамо" и сборной Украины Владиславом Супрягой.
Девушка опубликовала пост в инстаграме. Одним из первых сообщение прокомментировал футболист, оставив короткое сообщение: "Чудо мое любимое".
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Стихотворение Дарьи Савиной:
Самый сильный, самый лучший,
Мой мужчина дорогой.
В День защитника признаюсь,
Что всегда горжусь тобой.
Будь здоров всегда, любимый,
Первым будь и побеждай.
Все намеченные цели
Непременно достигай.
Мне с тобой всегда уютно
И не страшно ничего.
За тобою я, любимый,
Как за каменной стеной.
Отдаю частичку сердца
Тебе нынче своего
Что известно о Савиной и Супряге
В прошлом Дария Савина профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских вузов на двух специальностях.
Супряга и Савина находились в отношениях несколько лет. Президент "Днепра-1" Юрий Береза говорил, что "женская составляющая в переходе Супряги была важной". Он имел в виду трансфер Супряги из "Днепра-1" в "Динамо".
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