Девушка защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина посвятила парню стихотворение в День защитника Украины. Интересно, что ранее Савина встречалась с форвардом "Динамо" и сборной Украины Владиславом Супрягой.

Девушка опубликовала пост в инстаграме. Одним из первых сообщение прокомментировал футболист, оставив короткое сообщение: "Чудо мое любимое".

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Стихотворение Дарьи Савиной:

Самый сильный, самый лучший,

Мой мужчина дорогой.

В День защитника признаюсь,

Что всегда горжусь тобой.

Будь здоров всегда, любимый,

Первым будь и побеждай.

Все намеченные цели

Непременно достигай.

Мне с тобой всегда уютно

И не страшно ничего.

За тобою я, любимый,

Как за каменной стеной.

Отдаю частичку сердца

Тебе нынче своего

Что известно о Савиной и Супряге

В прошлом Дария Савина профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских вузов на двух специальностях.

Супряга и Савина находились в отношениях несколько лет. Президент "Днепра-1" Юрий Береза говорил, что "женская составляющая в переходе Супряги была важной". Он имел в виду трансфер Супряги из "Днепра-1" в "Динамо".