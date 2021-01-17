Дівчина українського футболіста Валерія Бондаря, який виступає на позиції захисника в Шахтарі, Дарія Савіна опублікувала нові фотографії в інстаграмі.

Савіна продовжує радувати своїх шанувальників гарячими знімками, пише 24 канал.

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"Все ж таки є якась магія в чорно-білих знімках, а тим більше, якщо на них я", – прокоментувала Даша добірку свіжих чорно-білих фотографій.



Даша Савіна знялася у відвертій фотосесії / Фото: instagram.com/savinadasha