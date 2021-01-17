Дівчина футболіста Шахтаря Бондаря знялася у гарячій фотосесії
Дівчина українського футболіста Валерія Бондаря, який виступає на позиції захисника в Шахтарі, Дарія Савіна опублікувала нові фотографії в інстаграмі.
Савіна продовжує радувати своїх шанувальників гарячими знімками, пише 24 канал.
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"Все ж таки є якась магія в чорно-білих знімках, а тим більше, якщо на них я", – прокоментувала Даша добірку свіжих чорно-білих фотографій.
Даша Савіна знялася у відвертій фотосесії / Фото: instagram.com/savinadasha
- У кампанії 2020/21 21-річний Бондар зіграв у 13 матчах за "гірників" у всіх турнірах і гольовими діями відзначитися не зумів.
- У минулому Дарія Савіна професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз навчається в одному з Київських ВНЗ на двох спеціальностях.
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