Американская спортсменка Макенна Майлер подорвала соцсети, на девятом месяце беременности пробежав милю (1609 метров) за 5 минут и 25 секунд.

Чудо из чудес было снято на легкоатлетическом стадионе в Лос-Анджелесе мужем этой женщины. Об этом пишет "Сегодня".

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19 октября врачи определили для 28-летней Макен Майлер как ожидаемую дату родов, однако в эти сроки вместо акушерского отделения она отправилась на стадион.

Муж спортсменки Майк поспорил с женой, что заплатит ей 100 долларов, если она выбежит из восьми минут. Но Макен хватило и пяти с половиной. Притом, что среднестатистическому человеку для преодоления такой дистанции бегом необходимо 10 минут 40 секунд.

Смотрите видео забега на девятом месяце беременности

"Беременность – это не какая-то болезнь, а отличное состояние, в котором мы на многое способны. Думаю, многие женщины это показывают", – объясняет свой поступок девушка.

Также девушка призналась, что после родов мечтает пробиться в сборную США и выступить на Олимпийских играх.

Мировой рекорд в беге на милю

Мировой рекорд в беге на милю среди женщин составляет 4.12,56 – в 1996 году его установила россиянка Светлана Мастеркова.