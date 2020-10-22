Американська спортсменка Макенна Майлер підірвала соцмережі, на дев'ятому місяці вагітності пробігши милю (1609 метрів) за 5 хвилин і 25 секунд.

Чудо з чудес було знято на легкоатлетичному стадіоні в Лос-Анджелесі чоловіком цієї жінки. Про це пише "Сегодня".

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19 жовтня лікарі визначили для 28-річної Макен Майлер як очікувану дати пологів, проте в ці терміни замість акушерського відділення вона вирушила на стадіон.

Чоловік спортсменки Майк посперечався з дружиною, що заплатить їй 100 доларів, якщо вона вибіжить з восьми хвилин. Але Макен вистачило і п'яти з половиною. Притому, що середньостатистичній людині для подолання такої дистанції бігом необхідно 10 хвилин 40 секунд.

Дивіться відео забігу на дев'ятому місяці вагітності

"Вагітність – це не якась хвороба, а відмінний стан, в якому ми на багато здатні. Думаю, багато жінок це показують", – пояснює свій вчинок дівчина.

Також дівчина зазналася, що після пологів мріє пробитися в збірну США і виступити на Олімпійських іграх.

Світовий рекорд в бігу на милю

Світовий рекорд в бігу на милю серед жінок становить 4.12,56 - в 1996 році його встановила росіянка Світлана Мастеркова.