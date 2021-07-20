Девиз Олимпийских игр изменили впервые в истории

Накануне старта Игр в Токио девиз Олимпийских игр впервые в истории претерпел изменения. Соответствующее решение 20 июля принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Новый девиз Олимпийских игр

МОК одобрил изменение девиза Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее". Решение было принято на сессии МОК, которая состоялась в Токио.

К слову Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр

Теперь олимпийский девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (Citius, altius, fortius – communis).

Решение об изменении девиза было принято единогласно. Олимпийский девиз изменен впервые в истории.

Предыдущая версия была одобрена в 1896 году перед стартом первой Олимпиады.