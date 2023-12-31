Медведь чуть не укусил обидчика Ломаченко: курьезное видео

Бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни решил продемонстрировать свою смелость. Лишь благодаря реакции работников зоопарка звезду бокса удалось спасти от больших неприятностей.

Американский боксер Девин Хейни во время отдыха посетил контактный зоопарк. Там чемпион WBC покормил из рук разных животных.

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Непобежденный боец не побоялся даже медведя. Однако косолапый чуть не укусил бывшего соперника Ломаченко.

Когда Хейни отвернулся от медведя, тот попытался укусить боксера за колено. Находившиеся рядом работники зоопарка мгновенно отреагировали на угрозу и предотвратили укус.

Соответствующее видео Дэвин опубликовал в своем инстаграмме.

Как медведь кусал Хейни: смотрите видео

Хейни против Ломаченко