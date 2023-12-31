Медведь чуть не укусил обидчика Ломаченко: курьезное видео
Источник:Инстаграм Девина Хейни
Бывший абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни решил продемонстрировать свою смелость. Лишь благодаря реакции работников зоопарка звезду бокса удалось спасти от больших неприятностей.
Американский боксер Девин Хейни во время отдыха посетил контактный зоопарк. Там чемпион WBC покормил из рук разных животных.
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Непобежденный боец не побоялся даже медведя. Однако косолапый чуть не укусил бывшего соперника Ломаченко.
Когда Хейни отвернулся от медведя, тот попытался укусить боксера за колено. Находившиеся рядом работники зоопарка мгновенно отреагировали на угрозу и предотвратили укус.
Соответствующее видео Дэвин опубликовал в своем инстаграмме.
Как медведь кусал Хейни: смотрите видео
Хейни против Ломаченко
- Напомним, что в мае 2023 года Девин Хейни неубедительно победил Василия Ломаченко, защитив звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
- Украинский боксер требовал реванша и отказался от предложения Шакура Стивенсона.
- Однако Хейни решил не давать второго шанса Ломе. Впрочем, американец признал, что бой против бывшего чемпиона мира в трех весовых дивизионах был самым сложным в его карьере.