Американський боксер Девін Хейні під час відпочинку відвідав контактний зоопарк. Там чемпіон WBC погодував з рук різноманітних тварин.
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Непереможений боєць не побоявся навіть ведмедя. Однак клишоногий ледь не вкусив колишнього суперника Ломаченка.
Коли Хейні відвернувся від ведмедя, той спробував вкусити боксера за коліно. Працівники зоопарку, які знаходилися поруч, миттєва відреагували на загрозу та запобігли укусу.
Відповідне відео Девін опублікував у своєму інстаграмі.
Як ведмідь кусав Хейні: дивіться відео
Хейні проти Ломаченка
- Нагадаємо, що в травні 2023 року Девін Хейні непереконливо переміг Василя Ломаченка, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Український боксер вимагав реваншу та навіть відмовився від пропозиції Шакура Стівенсона.
- Однак Хейні вирішив не давати другий шанс Ломі. Втім, американець визнав, що бій проти колишнього чемпіона світу у трьох вагових дивізіонах був найскладнішим у його кар'єрі.