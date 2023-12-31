Американський боксер Девін Хейні під час відпочинку відвідав контактний зоопарк. Там чемпіон WBC погодував з рук різноманітних тварин.

Читайте також Допуск росіян на ОІ, сутичка Харлан з росіянкою і зашквари Ломи: головні спортивні скандали 2023

Непереможений боєць не побоявся навіть ведмедя. Однак клишоногий ледь не вкусив колишнього суперника Ломаченка.

Коли Хейні відвернувся від ведмедя, той спробував вкусити боксера за коліно. Працівники зоопарку, які знаходилися поруч, миттєва відреагували на загрозу та запобігли укусу.

Відповідне відео Девін опублікував у своєму інстаграмі.

Як ведмідь кусав Хейні: дивіться відео

Хейні проти Ломаченка