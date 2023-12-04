"Конкурентные поединки в боксе ограблением": Хейни вспомнил бой с Ломаченко
Источник:fightnews.info
Бывший чемпион мира Дэвин Хейни вспомнил бой с Василием Ломаченко. Он сравнил поединок с ограблением.
По словам Хейни, бой против Ломаченко был самым сложным в его карьере.
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Хейни: Самый трудный поединок
Это было однозначно сложное сражение. В настоящее время это мой самый трудный поединок. Но, знаете ли, поскольку бой был конкурентным, это смущает людей. Они называют конкурентные поединки в боксе ограблением. Они путают их с ограблениями. Если бой близок, это не ограбление. Потому я чувствую, что выиграл этот поединок.
Я забрал много ранних раундов, а у него было два успешных раунда, через которые многие думают, что он сделал гораздо больше, чем я. Но мне нужен был последний раунд, и я его забрал.
Хейни – Ломаченко: как закончился бой
- В мае текущего года Хейни победил Ломаченко решением судей – 116-112 и дважды по 115-113.
- Летом 2023 года первый титул Хейни лишил WBC (Всемирный боксерский совет) и объявил его "чемпионом в отпуске". Вакантный пояс получил американец Шакур Стивенсон, победивший доминиканца Эдвина де лос Сантоса.
- Обладателем "регулярного" титула WBA является еще один американец – Джервонта Дэвис.
- Свой следующий бой американец проведет 9 декабря против чемпиона WBC в первой полусредней Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО).