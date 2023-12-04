За словами Хейні, бій проти Ломаченка був найскладнішим у його кар'єрі.

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Хейні: Найважчий поєдинок

Це був однозначно складний бій. На цей час це мій найважчий поєдинок. Але, знаєте, оскільки бій був конкурентним, це бентежить людей. Вони називають конкурентні поєдинки у боксі пограбуванням. Вони плутають їх із пограбуваннями. Якщо бій близький, це не пограбування. Тому я відчуваю, що виграв цей поєдинок.

Я забрав багато ранніх раундів, а у нього було два успішні раунди, через які багато хто думає, що він зробив набагато більше, ніж я. Але мені був потрібен останній раунд, і я його забрав.

Хейні – Ломаченко: як закінчився бій