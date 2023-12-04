По словам Хейни, бой против Ломаченко был самым сложным в его карьере.

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Хейни: Самый трудный поединок

Это было однозначно сложное сражение. В настоящее время это мой самый трудный поединок. Но, знаете ли, поскольку бой был конкурентным, это смущает людей. Они называют конкурентные поединки в боксе ограблением. Они путают их с ограблениями. Если бой близок, это не ограбление. Потому я чувствую, что выиграл этот поединок.

Я забрал много ранних раундов, а у него было два успешных раунда, через которые многие думают, что он сделал гораздо больше, чем я. Но мне нужен был последний раунд, и я его забрал.

Хейни – Ломаченко: как закончился бой