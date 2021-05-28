Как детская ошибка игрока сборной Украины U-21 привела к голу от Узбекистана: видео

28 мая 2021 , 18:50
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Источник:

24 канал

Сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Узбекистана во втором матче на мемориале Лобановского. Команда Руслана Ротаня пропустила по одному мячу в каждом из таймов и не забила в ответ ни одного.

На 41-й минуте Назарий Муравский ошибся в простой ситуации, что привело к нелепому голу в ворота команды Руслана Ротаня.

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Видео гола

  • После победы молодежной сборной Узбекистана над командой Азербайджана (1:0) украинская молодежка получила шанс выиграть Турнир Валерия Лобановского. Однако для этого подопечным Руслана Ротаня нужно было обыграть узбекистанцев.
  • К сожалению, украинская команда снова показала бесцветную игру и в очередной раз проиграла – на этот раз со счетом 0:2.
  • Таким образом победителем Турнира Валерия Лобановского стала сборная Узбекистана, второе место заняли азербайджанцы, на последнем, третьем, – хозяева соревнований.
Автор: Юрій Семенюк