На 41-й хвилині Назарій Муравський помилився в простій ситуації і привіз безглуздий гол у ворота команди Руслана Ротаня.
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- Після перемоги молодіжної збірної Узбекистану над командою Азербайджану (1:0) українська молодіжка отримала шанс виграти Турнір Валерія Лобановського. Однак для цього підопічним Руслана Ротаня потрібно було обіграти узбекистанців.
- На жаль, українська команда знову показала безбарвну гру і вкотре програла – цього разу з рахунком 0:2.
- Таким чином переможцем Турніру Валерія Лобановського стала збірна Узбекистану, друге місце посіли азербайджанці, на останньому, третьому, – господарі змагань.