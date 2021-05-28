На 41-й хвилині Назарій Муравський помилився в простій ситуації і привіз безглуздий гол у ворота команди Руслана Ротаня.

До слова Перший титул для МанСіті чи тріумф Челсі: хто переможе у фіналі Ліги чемпіонів

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