Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что собирается улететь в космос в 2021 году.

Осуществить свою детскую мечту спортсмен сможет уже в середине следующего года. Его слова цитирует Daily Mail.

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"Мы добились некоторого реального прогресса – я надеюсь полететь. Я всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на луну и думал: "Я хочу туда однажды". В этом году появилась возможность записаться на полет в космос. Предполагается, что это будет реализовано в середине следующего года, и я в очереди один из первых. Надеюсь, я отправлюсь в космос. Не могу дождаться. Если что – то пойдет не так, не дай бог что, – какой легендарный конец", - сказал Фьюри.

Когда Фьюри проведет следующий бой

Предыдущий бой британца состоялся в феврале 2020 года. В США Фьюри техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.

Ожидалось, что боксеры проведут реванш в 2020 году. Однако стороны не договорились о бое.

Соперником британца в декабре 2020 года должен был стать немец Агит Кабаел. Но Фьюри заявил, что вернется в 2021 году.

Отметим, что Тайсон подписал контракт на два поединка с чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.