Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, що збирається полетіти в космос у 2021 році.

Здійснити свою дитячу мрію спортсмен зможе вже в середині наступного року. Його слов цитує Daily Mail.

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"Ми домоглися деякого реального прогресу – я сподіваюся полечу. Я завжди хотів відправитися в космос. Я дивився на місяць і думав: "Я хочу туди одного разу". У цьому році з'явилася можливість записатися на політ в космос. Передбачається, що це буде реалізовано в середині наступного року, і я в черзі один з перших. Сподіваюся, я відправлюся в космос. Не можу дочекатися. Якщо щось піде не так, не дай бог що, – який легендарний кінець", – сказав Ф'юрі.

Коли Ф'юрі проведе наступний бій

Попередній бій британця відбувся у лютому 2020 року. У США Ф'юрі технічним нокаутом переміг Деонтея Уайлдера та став чемпіоном світу за версією WBC.

Очікувалося, що боксери проведуть реванш у 2020 році. Однак сторони не домовилися про бій.

Суперником британця у грудні 2020 начебто мав стати німець Агіт Кабаєл. Але Ф'юрі заявив, що повернеться у 2021 році.

Зазначимо, що Тайсон підписав контракт на два поєдинки з чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.