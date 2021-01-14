Лучший баскетболист НБА-2018 в составе Хьюстон Рокетс Джеймс Харден станет игроком Бруклин Нетс. В переход Хардена будут вовлечены четыре стороны.

О переходе Хардена сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Хьюстон договорился с Бруклином об обмене 31-летнего Хардена.

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Детали сделки

Сперва в сделку были вовлечены три стороны – Хьюстон, Бруклин и Кливленд. В Рокетс должны были отправиться Карис Леверт, Данте Экзам, Родион Куруц, 4 выбора первого раунда драфта (3 – от Нетс, 1 – от Кавальерс), а также 4 права обмена пиками с Нетс.

Но Хьюстон договорился об еще одной сделке, получив Виктора Оладипо из Индианы в обмен на приобретенного у Нетс Кариса Леверта. Кливленд в рамках обмена пополнит состав Джареттом Алленом и Торином Принсом.

Схема сделки по Хардену, учитывая все стороны:

в Рокетс переходят: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, 3 пики 1-го раунда Бруклина (2022, 2024, 2026 годы, все без защиты), пик 1-го раунда Милуоки (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с Бруклином (2021, 2023, 2025, 2027 года, все без защиты);

в Нетс переходит Джеймс Харден;

в Индиану: Карис Леверт, пик 2-го раунда.

в Кливленде: Джарретт Аллен, Торин Принс.

Внимание. Харден выступал за Хьюстон с 2012 года. В составе клуба из Техаса Джеймс 8 раз вызывался на матч звезд НБА. Он стал MVP (лучшим игроком) в 2018 году и 6 раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.