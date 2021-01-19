Українець Святослав Михайлюк провів черговий матч за Детройт. Команда при цьому програла Маямі – 107:113.

Українець почав матч в запасі, сумарно провів на майданчику 13 хвилин і не набирав очки. Святослав не реалізував три кидки з гри, два з яких були далекими, пише 24 канал.

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Детройт вів у рахунку більшу частину першої половини зустрічі, але пропустив "Хіт" вперед ще в третій чверті.

Всього в нинішньому сезоні Михайлюк зіграв в 12 матчах Детройта, в середньому набираючи 8,3 очка за поєдинок.

Десята поразка "поршнів" у нинішньому сезоні залишило їх на останньому місці Східної конференції. У ніч на 21 січня "Пістонз" зіграють з Атлантою.

Детройт – Маямі відеоогляд матчу