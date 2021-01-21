Детройт с Михайлюком не избежал очередного поражения в НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч за Детройт в регулярном чемпионате НБА. Во встрече с Атлантой команда украинца не сумела избежать поражения.
Команды показывали равную игру на паркете и даже не смогли за четыре четверти определить победителя во встрече. Поэтому проигравшего было известно лишь по итогам следующей четверти, что бывает крайне редко в баскетбольных встречах. Здесь несколько лучше выглядела Атланта – 123: 115, пишет 24 канал.
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Обидное поражение
Хотя гости оставили за собой первые три четверти – 29:31, 16:21 и 33:40, а вот соперник в четвертой все компенсировал – 28:14. Последняя решающая четверть завершилась со счетом 17:9 в пользу Атланты.
За Детройт сыграл Святослав Михайлюк, но и он не помешал проигрышу. Украинец провел на площадке 11 минут и 56 секунд. За это время баскетболист набрал 6 очков и сделал 2 подбора, один перехват и один раз терял мяч.
- Это поражение стало 11-м для Детройта лишь при 3-х победах. Команда украинского баскетболиста продолжает находиться в статусе аутсайдера Восточной конференции. Атланта же идет 7-й.
- Следующую встречу Детройт дома сыграет 23 января против Хьюстона. Атланта же поедет в гости в Миннесоту.
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