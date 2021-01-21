Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий матч за Детройт у регулярному чемпіонаті НБА. У зустрічі з Атлантою команда українця не зуміла уникнути поразки.

Команди показували рівну гру на паркеті та навіть не змогли за чотири чверті визначити переможця у зустрічі. Тому переможеного було відомо лише за підсумками наступної чверті, що буває вкрай рідко у баскетбольних зустрічах. Тут дещо кращий вигляд мала Атланта – 123:115, пише 24 канал.

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Прикра поразка

Хоча гості залишили за собою перші три чверті – 29:31, 16:21 та 33:40, а от суперник у четвертій все компенсував – 28:14. Остання вирішальна чверть завершилась із рахунком 17:9 на користь Атланти.

За Детройт зіграв Святослав Михайлюк, але і він не став на заваді програшу. Українець провів на майданчику 11 хвилин та 56 секунд. За цей час баскетболіст набрав 6 очок та зробив 2 підбирання, одне перехоплення та одного разу втрачав м'яч.