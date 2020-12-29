Украинский защитник Детройта Святослав Михайлюк снова провел неудачный поединок в НБА. Клуб украинца поиграл третий поединок подряд со старта нового сезона.

В третьем туре Детройт встречался с Атлантой. До этого поединка команда Святослава Михайлюка потерпела два поражения и хотела реабилитироваться перед собственными болельщиками. Но не удалось, пишет 24 канал.

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Неудачники старта в НБА

Три из четырех четвертей остались за соперником– 33:25, 32:31, 35:31. Победу в последний уже вырвал Детройт – 28:33. Но это не помогло клубу Михайлюка одержать первую победу в сезоне в НБА.

Украинец провел на паркете 14 минут. За это время Михайлюк набрал всего 4 очка, реализовал один бросок с игры и два штрафных. Также сделал два подбора.

В итоге – 128:120 в пользу Атланты. Это поражение стало третьим в трех встречах нового сезона для Детройта. После фиаско клуб занимает предпоследнюю строчку в таблице Восточной Конференции. Атланта же показывает 100-процентный показатель – 3 победы.

Следующую встречу клуб Михайлюка проведет с Голден Стэйт. Матч состоится уже 30 декабря.

В 2018 году Михайлюк пополнил состав Детройта. В минувшем сезоне украинец провел 56 матчей, за которые в среднем показывал за игру 9,0 очков, 1,9 подбора, 1,9 передачи и 22 минуты игрового времени.

В ноябре 2020-го года Михайлюк подписал новое соглашение с клубом. Детройт активировал опцию на сезон-2020/21 в контракте Святослава.

Атланта – Детройт видеообзор