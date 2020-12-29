Український захисник Детройта Святослав Михайлюк знову провів невдалий поєдинок у НБА. Клуб українця пограв третій поєдинок поспіль зі старту нового сезону.

У третьому турі Детройт зустрічався з Атлантою. До цього поєдинку команда Святослава Михайлюка зазнала двох поразок та хотіла реабілітуватись перед власними вболівальниками. Але не вдалось, пише 24 канал.

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Невдахи старту в НБА

Три з чотирьох чвертей залишились за суперником – 33:25, 32:31, 35:31. Перемогу у останній вже вирвав Детройт – 28:33. Але це не допомогло клубу Михайлюка здобути першу перемогу у сезоні в НБА.

Українець провів на паркеті 14 хвилин. За цей час Михайлюк набрав лише 4 очки, реалізував один кидок з гри і два штрафних. Також зробив два підбирання.

У підсумку – 128:120 на користь Атланти. Ця поразка стала третьою у трьох зустрічах нового сезону для Детройта. Після фіаско клуб посідає передостанню сходинку у таблиці Східної Конференції. Атланта ж показує 100-відсотковий показник – 3 звитяги.

Наступну зустріч клуб Михайлюка проведе з Голден Стейт. Матч відбудеться вже 30 грудня.

У 2018 році Михайлюк поповнив склад Детройта. У минулому сезоні українець провів 56 матчів. За які у середньому показував за гру 9,0 очок, 1,9 підбирання, 1,9 передачі та 22 хвилини ігрового часу.

У листопаді 2020-го року Михайлюк підписав нову угоду з клубом. Детройт активував опцію на сезон-2020/21 у контракті Святослава.