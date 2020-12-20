Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк взяв участь у черговому контрольному поєдинку перед стартом НБА проти Вашингтона. 11 очків українця не допомогли клубу перемогти.

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин та 35 секунд. За цей час він набрав 11 пунктів, які не допомогли команді уникнути поразки, пише 24 канал.

Варто побачити Момент за участі українця Михайлюка потрапив до підбірки найкращих за день в НБА: відео

Реванш Вашингтона

Окрім 11 очків баскетболіст запам'ятався на паркеті 3 підбираннями, одного разу віддав передачу та здійснив 2 вдалих перехвати. У пасиві Михайлюка 1 порушення правил та 4 втрати.

У підсумку Детройт прикро поступився з рахунком 99:96 на користь Вашингтона.

Наголосимо, що це другий контрольний поєдинок проти Вашингтона. У минулій зустрічі, 18 грудня, команда українця здобула перемогу – 86:97. Цього разу супернику вдалось взяти реванш. У першому матчі Михайлюк закинув лише 5 очків.

Ця зустріч стала заключною перед стартом сезону НБА. Вже 24 грудня Детройт зійдеться з Міннесотою.