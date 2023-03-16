23-рінчий нападник повернувся у Динамо після провальної оренди в італійській Сампдорії. У футболці клубу Серії А провів лише 24 хвилини та прибув назад у Київ.

До теми ДТП тут ні до чого: Циганик розповів, чому Супряга "сидить на банці" у Динамо

Ні фізичної форми, ні футбольного фарту

Однак в українському клубі Супряга теж не грає. Владислав програє конкуренцію своїм партнерам по атаці киян. До цього усього на початку березня з'явилась інформація про аварію за участю форварда Динамо.

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що футболіст столичного клубу не постраждав, що не скажеш про його автівку. 15 березня представник ЗМІ повідомив нові деталі ДТП. За його інформацією, Супряга відбувся легким переляком. Владислав гепнувся обличчям у подушку безпеки.

Після чого нападник захворів, тому був поза заявкою киян на офіційні матчі.

Чорна смуга у футбольній кар'єрі Супряги продовжується. Владиславу потрібно взятись за голову, аби остаточно не погубити свою кар'єру футболіста.

У поточному сезоні Супряга не провів жодного поєдинку. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2026 року. Взимку літали чутки про можливий перехід Владислава у першоліговий клуб Полісся.

До слова. Динамо на старті другого кола йде на 4-й позиції в УПЛ, маючи у своєму активі 33 бали. Що лише на один бал менше, аніж набрала третя Зоря. До нового лідера УПЛ Шахтаря відставання у 6 очок, а до другого місця, яке посідає Дніпро-1, у 3 пункти.