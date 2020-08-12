У чернігівській "Десні" залишилися незадоволеними списком футболістів, який наставник збірної України Андрій Шевченко оголосив для підготовки до матчів у Лізі націй.

Пресаташе "Десни" Олександр Шевченко прокоментував непопадання форварда Олександра Філіппова в розширений список збірної України.

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Олександр Шевченко повідомив, що за увесь сезон ніхто з представників збірної України не приїхав, щоб переглянути Філіппова.

За весь сезон жодного разу ніхто не те що не приїхав подивитися, навіть не подзвонив. Можна ж зателефонувати тому ж Рябоконю, запитати про Філіппова, можливо, про його особисті якості, ще щось. Але ні. Навіть у розширений список можна включати,

– написав Олександр Шевченко.

Статистика Філіппова

У минулому сезоні УПЛ Філіппов забив 16 голів у 30 матчах за "Десну". У його активі також 4 результативні передачі.

Філіппов став другим у списку бомбардирів УПЛ. Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес в УПЛ забив на 6 голів більше.

Конкуренти Філіппова

Серед нападників Андрій Шевченко викликав у збірну України гравця бельгійського "Гента" Романа Яремчука та футболіста "Шахтаря" Мораеса.

Дебютний виклик у збірну України отримав Владислав Супряга з "Динамо".