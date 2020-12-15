В среду, 16 декабря, Десна на собственном поле будет принимать Зарю в перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Десна – Заря: перед матчем

Клубы не только встретятся в Кубке Украины, но и нога в ногу идут в сезоне в УПЛ. Десна замыкает тройку сильнейших команд этого сезона. В 13 турах сезона черниговский клуб получил 23 очка, пишет 24 канал.

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Заря же идет сразу за спиной у команды Александра Рябоконя. Все благодаря удачному завершению сезона. Подопечные Виктора Скрипника в последних 6 встречах 5 раз праздновали победу. Заря уступает конкуренту лишь 3 пунктами. Но у команды есть еще матч в активе.

Десна в предыдущем раунде обыграла львовский Рух на своем поле 2:1. Для Зари это будет первый поединок сезона в кубковом турнире.

Свой домашний матч черниговский клуб проведет в Киеве на стадионе им. В. Лобановского. В прошлом туре команда из Чернигова также сыграла встречу с Мариуполем на этой арене. Домашний стадион не сможет принять кубковое противостояние из-за погодных условий. Ранее сообщалось, что новое руководство арены может запретить клубу проводить встречи на родном стадионе.

Отметим, что другие поединки 1/8 финала Кубка Украины состоялись ранее. В четвертьфинал турнира прошли: Верес, Динпро-1, Колос, Агробизнес, Александрия, Динамо и Шахтер.

Перенесенный матч Кубка Украины Десна – Заря состоится в среду, 16 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00

Какие прогнозы букмекеров на матч Десна – Заря?

Букмекеры Parimatch колеблются, кому же отдать предпочтение в этом противостоянии. На победы обеих команд стоят коэффициенты 2,60. Ничья в этой встрече оценена в 3,35.

На выход Десны или Зари также идентичны цифры – 1,87. победа клубов с разницей в один гол оценена в 4,20.

Эксперты не знают, кто сможет первым размочить счет. Поэтому на оба клуба – по 1,87. Скорее всего второй результативный удар во встрече будет в период с 1-60 минуту – 2,02.

Букмекеры верят, что команды смогут огорчить голкиперов в обоих таймах – 1,78.

По мнению специалистов, фанаты у экранов гаджетов смогут увидеть в результативный поединок. Заря и Десна отметятся во встрече не менее 2-3 голами. Именно на такой показатель стоит наилучший коэффициент – 2,08.

Успех черниговского клуба и тотал матча больше 2,5 – 4,20. На аналогичный показатель, но тотал поединка меньше 2,5 оценен в 5,50. Такие же цифры стоят и на команду Скрипника.