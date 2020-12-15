У середу, 16 грудня, Десна на власному полі прийматиме Зорю у перенесеному матчі 1/8 фіналу Кубка України. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Десна – Зоря: перед матчем

Клуби не лише зустрінуться у Кубку України, а й нога у ногу йдуть у сезоні в УПЛ. Десна замикає трійку найсильніших команд цього сезону. У 13 турах сезону чернігівський клуб здобув 23 очки, пише 24 канал.

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Зоря ж йде відразу за спиною у команди Олександра Рябоконя. Все завдяки вдалому завершенню сезону. Підопічні Віктора Скрипника в останніх 6 зустрічах 5 разів святкували перемогу. Зоря поступається конкуренту лише 3 пунктами. Але у команди є ще матч у активі.

Десна у попередньому раунді обіграла львівський Рух на власному полі 2:1. Для Зорі це буде перший поєдинок сезону в кубковому турнірі.

Свій домашній матч чернігівський клуб проведе у Києві на стадіоні ім. В. Лобановського. У минулому турі команда з Чернігова також зіграла зустріч з Маріуполем на цій арені. Домашній стадіон не зможе прийняти кубкове протистояння через погодні умови. Раніше повідомлялось, що нове керівництво арени може заборонити клубу проводити зустрічі на рідному стадіоні.

Наголосимо, що інші поєдинки 1/8 фіналу Кубка України відбулись раніше. У чвертьфінал турніру пройшли: Верес, Дінпро-1, Колос, Агробізнес, Олександрія, Динамо та Шахтар.

Перенесений матч Кубка України Десна – Зоря відбудеться у середу, 16 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 14:00

Які прогнози букмекерів на матч Десна – Зоря?

Букмекери Parimatch вагаються, кому ж віддати перевагу у цьому протистоянні. На перемоги обидвох команд стоять коефіцієнти 2,60. Нічия у цій зустрічі оцінена у 3,35.

На вихід Десни або Зорі також ідентичні цифри – 1,87. Перемога клубів з різницею в один гол оцінена у 4,20.

Експерти не знають, хто зможе першим розмочити рахунок. Тому на обидва клуби – по 1,87. Швидше за все другий результативний удар у зустрічі буде у період з 1-60 хвилину – 2,02.

Букмекери вірять, що команди зможуть засмутити голкіперів в обох таймах – 1,78.

На думку спеціалістів, фанати біля екранів гаджетів зможуть побачити у результативний поєдинок. Зоря та Десна відзначаться у зустрічі не менше 2-3 голами. Саме на такий показник стоїть найкращий коефіцієнт – 2,08.

Успіх чернігівського клубу та тотал матчу більше 2,5 – 4,20. На аналогічний показник, але тотал поєдинку менший 2,5 оцінений у 5,50. Такі ж цифри стоять і на команду Скрипника.