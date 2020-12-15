У середу, 16 грудня, Десна на власному полі зіграє із Зорею у матчі Кубка України. Вболівальники можуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі чернігівської Десни показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу Десна – Зоря у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 13:55. Сама гра стартує о 14:00, пише 24 канал.

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Десна – Зоря : де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч Десна – Зоря легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 14:30 на каналі вийде програма "Студія LIVE". Вона ж транслюватиметься і після гри.