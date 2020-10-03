Черниговская "Десна" 4 октября попытается отобрать очки у чемпиона Украины "Шахтера". Прогноз букмекеров на матч 5-го тура УПЛ – читайте далее в материале.

Десна – Шахтер: прогноз

"Шахтер" уже дважды в сезоне потерял очки: "горняки" поделили очки с львовским "Рухом" и луганской "Зарей". Об этом сообщает 24 канал.

"Десна" идет по тому же графику, что и "Шахтер": у черниговцев две победы и две ничьи. Поэтому, благодаря удачному результату в очном матче "Десна" или "Шахтер" могут обойти друг друга в турнирной таблице.

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Прогноз Marathonbet

Несмотря на то, что "Десна" является хозяином матча, фаворитом встречи считают "Шахтер". Победу подопечных Луиша Каштру в компании Marathonbet оценивают коэффициентом 1,39.

"Десна" еще никогда не отбирала очки у "Шахтера", поэтому справедливо считается андердогом встречи. Коэффициент, что "Десна" победит "Шахтер" – 7. Если же черниговцы возведут поединок к ничьей – коэффициент 4,80.

"Шахтер" любит забивать больше двух голов в противостояниях с "Десной". Впрочем, три встречи команд завершились минимальной победой "горняков". Коэффициент на то, что дончане забьют меньше двух голов – 3,24.

"Десна" в сезоне-2020/2021 забила на один гол меньше, чем "Шахтер". Если подопечным Александра Рябоконя удастся забить больше двух голов – коэффициент 5,70.