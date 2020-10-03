Чернігівська "Десна" 4-го жовтня спробує відібрати очки в чемпіона України "Шахтаря". Прогноз букмекерів на матч 5-го туру УПЛ – читайте далі в матеріалі.

Десна – Шахтар: прогноз

"Шахтар" вже двічі в сезоні втратив очки: "гірники" поділили очки з львівським "Рухом" та луганською "Зорею". Про це повідомляє 24 канал.

"Десна" іде за тим же графіком, що й "Шахтар": у чернігівців дві перемоги та дві нічиї. Відтак, завдяки вдалому результату в очному матчі "Десна" або "Шахтар" можуть обійти одне одного в турнірній таблиці.

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Прогноз Marathonbet

Попри те, що "Десна" є господарем матчу, фаворитом зустрічі вважають "Шахтар". Перемогу підопічних Луїша Каштру в компанії Marathonbet оцінюють коефіцієнтом 1,39.

"Десна" ще ніколи не відбирала очки в "Шахтаря", тому справедливо вважається андердогом зустрічі. Коефіцієнт, що "Десна" переможе "Шахтар" – 7. Якщо ж чернігівці зведуть поєдинок до нічиєї – коефіцієнт 4,80.

"Шахтар" полюбляє забивати понад два голи у протистояннях з "Десною". Втім, три зустрічі команд завершилися мінімальною звитягою "гірників". Коефіцієнт на те, що донеччани заб'ють менше як два голи – 3,24.

"Десна" у сезоні-2020/2021 забила на один гол менше, аніж "Шахтар". Якщо підопічним Олександра Рябоконя вдасться забити понад два голи – коефіцієнт 5,70.