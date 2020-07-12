12 липня чернігівська "Десна" прийматиме донецький "Шахтар" у матчі 30 туру УПЛ. Вболівальники можуть побачити цей поєдинок по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок "Десна" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "УНІАН". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30, пише 24 канал. Дивіться також: Чи зможе "Десна" відібрати важливі очки у чемпіона "Шахтаря": прогноз букмекерів на матч УПЛ Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Також матч "Десна" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням. Ситуація у господарів дуже проста – перемога в наступних трьох матчах офіційно закріпить за ними другу сходинку. У "Десни" рівна кількість очок з "Динамо" (по 55), однак колектив Рябоконя обходить киян за особистими зустрічами (дві перемоги, нічия, поразка)

Команди між собою зустрічалися сім разів і ще жодного разу донецький клуб не втрачав очки в цьому протистоянні. Різниця голів – 15:4 на користь "гірників".