Черниговская "Десна" 4 октября примет донецкий "Шахтер" в рамках 5 тура УПЛ. Посмотреть матч чемпионата Украины можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи черниговской "Десны" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч 5-го тура УПЛ "Десна" – "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00, пишет 24 канал.

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Десна – Шахтер: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч "Десна" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.