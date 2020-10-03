Чернігівська "Десна" 4-го жовтня прийме донецький "Шахтар" у рамках 5-го туру УПЛ. Переглянути матч чемпіонату України можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі чернігівської "Десни" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 5-го туру УПЛ "Десна" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00, пише 24 канал.

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Десна – Шахтар: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Десна" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.