Десна – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Чернігівська "Десна" 4-го жовтня прийме донецький "Шахтар" у рамках 5-го туру УПЛ. Переглянути матч чемпіонату України можна онлайн та по телебаченню.
Домашні матчі чернігівської "Десни" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 5-го туру УПЛ "Десна" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00, пише 24 канал.
До теми: Десна – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ
Десна – Шахтар: де дивитися онлайн
Дивитися онлайн матч "Десна" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.
Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: бій офіційно пройде на UFC 254 – дата та місце28 вересня , 21:46
-
Бій з Усиком – безумство: батько Ф'юрі прокоментував поєдинок українця з Чісорою2 жовтня , 11:54