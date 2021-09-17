Десна – Рух 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

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Черниговцы не знали побед в трех последних матчах. В предыдущем туре Десна сыграла в результативную ничью с полтавской Ворсклой (2:2). "Северяне" проигрывали со счетом 0:2, но еще в первом тайме сравняли счет. Несмотря на множество моментов у ворот, во втором тайме счет не изменился.

Рух находится на девятом месте турнирной таблицы. В прошлом туре львовяне также сыграли вничью, поделив очки с луганской Зарей (1:1). Ранее соперники провели пять очных поединков: 4 победы одержала Десна, а 1 победа досталась "руховцам".

На 41-й минуте со штрафного пробил Федорчук, и мяч пролетел рядом с крестовиной.

Десна в первом тайме упустила просто фантастический момент. После навеса от Болбата с левого фланга головой пробил Ковтун – Панькив в падении отбил мяч на Безбородько. У форварда удар сильным не получился, и Панькив снова отбил мяч, а Тотовицкому не дали сыграть на добивании.

После перерыва львовяне провели стремительную контратаку, и Борячук с правого угла штрафной не попал в ближний угол.

На 90-й минуте произошел ключевой момент матча, когда Десна вырвала победу. Лях поскользнулся в углу собственной штрафной, а Завийский перехватил мяч и сделал навес – Тотовицкий головой нанес точный удар.

В итоге, "северяне" добыли важные 3 очка. Десна расположилась на 3-й строчке турнирной таблицы с 16 баллами, а движение идет 9-м (8 очков).

Десна – Рух видеообзор