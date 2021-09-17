Десна – Рух 1:0

Гол: Тотовицький, 90

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Чернігівці не знали перемог в трьох останніх матчах. У попередньому турі Десна зіграла в результативну нічию з полтавською Ворсклою (2:2). "Мешканці півночі" програвали з рахунком 0:2, але ще в першому таймі зрівняли рахунок. Незважаючи на безліч моментів біля воріт, у другому таймі рахунок не змінився.

Рух перебуває на дев'ятому місці турнірної таблиці. У минулому турі львів'яни також зіграли внічию, поділивши очки з луганською Зорею (1:1). Раніше суперники провели п'ять очних поєдинків: 4 перемоги здобула Десна, а 1 перемога дісталася "рухівцям".

На 41-й хвилині зі штрафного пробив Федорчук, і м'яч пролетів поруч з хрестовиною.

Десна у першому таймі змарнувала просто фантастичний момент. Після навісу від Болбата з лівого флангу головою пробив Ковтун – Паньків в падінні відбив м'яч на Безбородькп. У форварда удар сильним не вийшов, і Паньків знову відбив м'яч, а Тотовицькому не дали зіграти на добиванні.

Після перерви львів'яни провели стрімку контратаку, і Борячук з правого кута штрафного не влучив у ближній кут.

На 90-й хвилині стався ключовий момент матчу, коли Десна вирвала перемогу. Лях підсковзнувся в кутку власної штрафної, а Завійський перехопив м'яч і зробив навіс – Тотовицький головою завдав влучного удару.