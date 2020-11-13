Футбольный клуб "Десна" из Чернигова решил использовать маскота на своих домашних матчах. для этого клуб обратился к болельщикам.

Новым маскотом "Десны" стал орел. Эта птица изображена как не гербе города, так и логотипе команды. Так что осталось выбрать только его имя.

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В клубе предложили болельщикам выбрать между одним из трех вариантов:

Норден

Игли

Сел

Проголосовать за один из этих вариантов можно в комментариях в фейсбуке под сообщением о маскоте. Голосование продлится до 18: 00 17 ноября.

Сам маскот будет представлен уже на первом же матче в Чернигове, который состоится с участием болельщиков.