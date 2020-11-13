Футбольний клуб "Десна" з Чернігова вирішила використовувати маскота на своїх домашніх матчах. залишилося лише обрати йому ім'я. Для цього клуб звернувся до вболівальників.

Новим маскотом "Десни" став орел. Цей птах зображений як не гербі міста, так і логотипі команди. Тож залишилося обрати лише його ім'я.

Це варто побачити В падінні через себе в перекладину та на добиванні злету: відео чудо-голу з Данії

У клубі запропонували вболівальникам обрати між одним із трьох варіантів:

Норден

Іглі

Сів

Проголосувати за один з цих варіантів можна в коментарях у фейсбуці під повідомленням про маскота. Голосування триватиме до 18:00 17 листопада.

Сам маскот буде представлено вже на першому ж матчі в Чернігові, який відбудеться за участі вболівальників.