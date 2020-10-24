Черниговская "Десна" прервала свою серию выездных неудач. В матче против "Олимпика" в Киеве в субботу, 24 октября, "северяне" одержали победу.

Олимпик – Десна 0:2

Голы: Шевцов, 24, Тотовицкий, 37

Этот матч должен был состояться в Чернигове. И хозяином поля должна была быть "Десна". Но Чернигов попал в "красную" зону эпидемиологической опасности. Поэтому игру перенесли в Киев, а хозяином матча стал "Олимпик". И столица приняла три матча в один день. Кроме этого поединка, в Киеве "Динамо" принимало "Александрию", а "Шахтер" сыграл против "Ворсклы".

К теме: "Шахтер" в большинстве не смог обыграть "Ворсклу" в скандальном матче после грубой ошибки: видео

Несмотря на то, что этот поединок был домашний для "Олимпика", лучше в этой игре выглядели именно игроки "Десны". И вскоре они сумели реализовать свои моменты.

Открыть счет в матче удалось Шевцову. Мудрик получил заброс со своей половины поля и опередил Пасича. Уже в штрафной нападающий перебрасывал вратаря Кичака. Но мяч попал в штангу. Но первым на добивании оказался Шевцов, который и отправил мяч в пустые ворота.

"Олимпийцы" на это ответили ударом со штрафного в исполнении Тейшейры. Он целил и верхний угол ворот. Но Паст дотянулся до мяча, который летел под перекладину. Впоследствии он еще раз проверит реакцию Паста – вратарь "Десны" среагирует на сложный удар низом.

А между тем "Десна" сумела забить второй гол. И снова провал в обороне донецкой команды. Как и в первом случае, черниговцы забивали уже в пустые ворота. Только на этот раз Шевцов простреливал, а Тотовицкий забивал.

Во втором тайме "Десна" была ближе к тому, чтобы забить третий гол, чем "Олимпик" сократить отставание в счете. Свои попытки упустили Конопля, который головой пробивал из пределов штрафной (крайнего защитника оставили одного без опеки). Тотовицкий не сумел переиграть Кичака, выйдя по центру ворот. И Калитвинцев, который не попал в нижний дальний угол ворот.

"Десна" побеждает и поднимается на четвертое место в турнирной таблице. Для черниговского клуба это первая победа на выезде в этом сезоне. Кроме того, "Десна" вплотную приблизилась к "Шахтеру", отставая лишь на один пункт. "Олимпик" же седьмой.

Видеообзор матча Олимпик – Десна