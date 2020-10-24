Чернігівська "Десна" перервала свою серію виїздних невдач. У матчі проти Олімпіка" в Києві в суботу, 24 жовтня, "сіверяни" здобули перемогу.

Олімпік – Десна 0:2

Голи: Шевцов, 24, Тотовицький, 37

Цей матч мав відбутися в Чернігові. І господарем поля мала бути "Десна". Але Чернігів потрапив до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Тож гру перенесли до Києва, агосподарем матчу став "Олімпік". І столиця прийняла три матчі в один день. Окрім цього поєдинку, в Києві "Динамо" приймало "Олександрію", а "Шахтар" зіграв проти "Ворскли".

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Попри те, що цей поєдинок був домашній для "Олімпіка", краще в цій грі виглядали саме гравці "Десни". І невдовзі вони зуміли реалізувати свої моменти.

Відкрити рахунок в матчі вдалося Шевцову. Мудрик отримав закидання зі своєї половини поля і випередив Пасича. Вже у штрафному нападник перекидав воротаря Кичака. Але м'яч влучив у штангу. Та першим на добиванні опинився Шевцов, який і відправив м'яч у порожні ворота.

"Олімпійці" на це відповіли ударом зі штрафного у виконанні Тейшейри. Він цілив й верхній кут воріт. Але Паст дотягнувся до м'яча, який летів під перекладину. Згодом він ще раз перевірить реакцію Паста – воротар "Десни" зреагує на складний удар низом.

А поміж тим "Десна" зуміла забити другий гол. І знову провал у захисті донецької команди. Як і в першому випадку, чернігівці забивали вже у порожні ворота. Тільки цього разу Шевцов прострілював, а Тотовицький забивав.

У другому таймі "Десна" була ближча до того, щоб забити третій гол, аніж "Олімпік" скоротити відставання в рахунку. Свої спроби змарнували Конопля, який головою пробивав з меж штрафного майданчика (крайнього захисника залишили одного без опіки). Тотовицький не зумів переграти Кичака, вийшовши по центру воріт. І Калітвінцев, який не влучив у нижній дальній кут воріт.

"Десна" перемагає та підіймається на четверте місце в турнірній таблиці. Для чернігіського клубу це перша перемога на виїзді в цьому сезоні. Одкір того, "Десна" впритул наблизилася до "Шахтаря", відстаючи лише на один пункт. "Олімпік" же сьомий.

Відеоогляд матчу Олімпік – Десна