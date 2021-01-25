Черниговская Десна минимально проиграла Партизану (0:1) в первом контрольном поединке на сборе в Турции.

Источник: 24 канал

Десна – Партизан 0:1

Гол: Баебек, 55

Игра проходила под дождем и не была слишком эффектной. Сербы выглядели немного сыгранее и острее, и вполне закономерно победили с минимальным счетом – гол был забит в начале второго тайма после прострела с фланга и удара из района 11-метровой отметки.

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В концовке матча Десна больше атаковала, однако выпады Партизана выглядели острее. И поэтому 1:0 – вполне закономерный итог матча.

Добавим, что в составе "Десны" дебютировал игрок Динамо U-21 Богдан Белошевский, который перешел в черниговский клуб на правах аренды.