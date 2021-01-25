Десна с новичком из Динамо проиграла в первом матче на сборах
Черниговская Десна минимально проиграла Партизану (0:1) в первом контрольном поединке на сборе в Турции.
Источник: 24 канал
Десна – Партизан 0:1
Гол: Баебек, 55
Игра проходила под дождем и не была слишком эффектной. Сербы выглядели немного сыгранее и острее, и вполне закономерно победили с минимальным счетом – гол был забит в начале второго тайма после прострела с фланга и удара из района 11-метровой отметки.
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В концовке матча Десна больше атаковала, однако выпады Партизана выглядели острее. И поэтому 1:0 – вполне закономерный итог матча.
Добавим, что в составе "Десны" дебютировал игрок Динамо U-21 Богдан Белошевский, который перешел в черниговский клуб на правах аренды.
- Следующий товарищеский матч в Турции команда Александра Рябоконя проведет 30 января против Шкендии из Северной Македонии.
- На зимнюю паузу Десна ушла на третьем месте в УПЛ. Черниговская команда возобновит сезон поединком против Зари (предварительная дата – 13 февраля).
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