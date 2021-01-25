Чернігівська Десна мінімально програла Партизану (0:1) в першому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині.

Джерело: 24 канал

Десна – Партизан 0:1

Гол: Баєбек, 55

Гра проходила під дощем і не була занадто ефектною. Серби виглядали трохи зіграшніше і гостріше, і закономірно перемогли з мінімальним рахунком – гол був забитий на початку другого тайму після прострілу з флангу і удару з району 11-метрової позначки.

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У кінцівці матчу Десна більше атакувала, проте випади Партизана виглядали гостріше. І тому 1:0 – цілком закономірний підсумок матчу.

Додамо, що у складі Десни дебютував гравець Динамо U-21 Богдан Білошевський, який перейшов у чернігівський клуб на правах оренди.