Десна з новачком з Динамо програла у першому матчі на зборах
Чернігівська Десна мінімально програла Партизану (0:1) в першому контрольному поєдинку на зборі в Туреччині.
Джерело: 24 канал
Десна – Партизан 0:1
Гол: Баєбек, 55
Гра проходила під дощем і не була занадто ефектною. Серби виглядали трохи зіграшніше і гостріше, і закономірно перемогли з мінімальним рахунком – гол був забитий на початку другого тайму після прострілу з флангу і удару з району 11-метрової позначки.
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У кінцівці матчу Десна більше атакувала, проте випади Партизана виглядали гостріше. І тому 1:0 – цілком закономірний підсумок матчу.
Додамо, що у складі Десни дебютував гравець Динамо U-21 Богдан Білошевський, який перейшов у чернігівський клуб на правах оренди.
- Наступний товариський матч в Туреччині команда Олександра Рябоконя проведе 30 січня проти Шкендії з Північної Македонії.
- На зимову паузу Десна пішла на третьому місці в УПЛ. Чернігівська команда відновить сезон поєдинком проти Зорі (попередня дата – 13 лютого).
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