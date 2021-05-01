Десна – Колос 2:2

Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко , 83 (авт.) – Петров, 30, Чурко, 52

Удаление: Огиря, 67 (Десна)

Уже с первым секунд встречи стало понятно, что команды не будут стремительно идти в атаку. Оба клуба ведут борьбу за еврокубки, поэтому ошибок делать в этом матче никто не хотел. Однако острее атаковали хозяева. Милько дважды блокировал мощные удары игроков Десны.

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Десна мощно начала матч, но уже в начале встречи на 15-й минуте из преимущества черниговских футболистов ничего не осталось. Колос тоже не создавал остроты у ворот.

Гуцуляк с острого угла пробивал во владение команды из Ковалевки – Кучерук уверенно сыграл на линии.

На 30-й минуте подействовало правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Петров лучше всего сыграл на втором этаже и после подачи от Богданова открыл счет во встрече – 0:1.

Видеообзор первого тайма

После забитого гола Колос еще большими силами побежал в атаку, чтобы удвоить преимущество перед перерывом. Однако, ни одной из команд больше не удалось забить.

Интересная 45-минутка

После отдыха черниговские футболисты перехватили инициативу, начали создавать больше моментов после ворот соперника. Однако, снова пропустили. Команда из Ковалевки выбежала в стремительную контратаку, которую ударом в дальний угол из пределов штрафной завершил Чурко – 0:2.

Видео гола Чурка

Уже через семь минут Калитвинцев сократил преимущество хозяев. Владислав снова похвастался, как классно умеет исполнять штрафные – 1:2.

Как Калитвинцев сократил преимущество соперника видео

Но уже на 67-й минуте игрок Десны Огиря сделал подарок для соперника. Футболист заработал вторую желтую карточку, которая автоматически привела к его удалению. После этого на футбольном поле начались качели. Обе команды создали по очереди моменты у ворот друг друга.

Удаление Огири видео

Лысенко избежал офсайда, отдал передачу на свободного Смирно, но его удар заблокировал защитник Десны. На 83-й минуте черниговский клуб в меньшинстве сравнял счет на табло. Безбородько и Картушов выгрызли мяч у соперников. Фортуна в этом эпизоде была на стороне клуба из Чернигова. Мяч от ноги Кравченко полетел над перекладиной прямо в сетку ворот – 2:2 автогол защитника Колоса.

Видео автогола