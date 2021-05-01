Десна – Колос 2:2

Голи: Калитвинцев, 59, Кравченко , 83 (авт.) – Петров, 30, Чурко, 52

Вилучення: Огіря, 67 (Десна)

Вже з першим секунд зустрічі стало зрозуміло, що команди не будуть стрімко йти в атаку. Обидва клуби ведуть боротьбу за єврокубки, тому помилок робити у цьому матчі ніхто не хотів. Однак гостріше атакували господарі. Мілько двічі блокував потужні удари гравців Десни.

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Десна потужно розпочала матч, але вже на на початку зустрічі на 15-й хвилині з переваги чернігівських футболістів нічого не залишилось. Колос теж не створював гостроти біля воріт Паста.

Гуцуляк із гострого кута пробивав у володіння команди з Ковалівки – Кучерук впевнено зіграв на лінії.

На 30-й хвилині подіялось правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Петров найкраще зіграв на другому поверсі та після подачі від Богданова відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Відеоогляд першого тайму

Після забитого голу Колос ще більшими силами побіг в атаку, щоб подвоїти перевагу перед перервою. Однак жодній з команд більше не вдалось забити.

Цікава 45-хвилинка

Після відпочинку чернігівські футболісти перехопили ініціативу, почали створювати більше моментів після воріт суперника. Однак знову пропустили. Команда з Ковалівки вибігла у стрімку контратаку, яку ударом у дальній кут з меж штрафного майданчика завершив Чурко – 0:2.

Відео голу Чурка

Вже через сім хвилин Калитвинцев скоротив перевагу господарів. Владислав знову похизувався, як класно вміє виконувати штрафні – 1:2.

Як Калитвинцев скоротив перевагу суперника відео

Але вже на 67-й хвилині гравець Десни Огіря зробив подарунок для суперника. Футболіст заробив другу жовту картку, яка автоматично призвела до його вилучення. Після цього на футбольному полі розпочались гойдалки. Обидві команди створили по черзі моменти біля воріт один одного.

Вилучення Огірі відео

Лисенко уникнув офсайду, віддав передачу на вільного Смирно, але його удар заблокував захисник Десни. На 83-й хвилині чернігівський клуб у меншості зрівняв рахунок на табло. Безбородько та Картушов вигризли м'яч у суперників. Фортуна у цьому епізоді була на стороні клубу з Чернігова. М'яч від ноги Кравченка полетів над поперечиною прямо у сітку воріт – 2:2 автогол захисника Колоса.

Відео автоголу