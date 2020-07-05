Чернігівська "Десна" здобула другу поспіль перемогу у чемпіонаті України. 5-го липня у рамках 29 тур УПЛ чернігівці перемогли "Колос" та вийшли на другу сходинку в турнірній таблиці.

Десна – Колос 5:1

Голи: Будківський, 9, Фаворов, 37, 78, Старенький, 87, Тотовицький, 90+1 – Кожушко, 89

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Хід матчу

Уже на третій хвилині гри господарі були близькі, щоб відкрити рахунок. Картушову лічених сантиметрів не вистачило, щоб замкнути на дальній стійці вивірений простріл Хльобаса.

Та все ж "сіверяни" таки провели швидкий гол. Кузик опинився на лівому фланзі, протягнув ближче до воріт і віддав на Хльобаса. Останній у дотик навісив точно на Будківського, який пробив у протихід Волинцю – 1:0.

На 18 хвилині "Десна" претендували на пенальті. Гавриш у штрафному збив Картушова, але арбітр не угледів порушення. Системи VAR на грі не було.

На 37 хвилині "Десна" подвоїла перевагу. Денис Фаворов розрядив гармату здалеку і влучив у ближній кут. Волинець не врятував партнерів.

По перерві гості затиснули "Десну". Хороший момент мав "Колос" на 51 хвилині. Після небезпечного удару Лисенка "Десну" від гола врятував голкіпер Паст. Він вчасно стрибнув у кут, відбивши м'яч руками.

На 63 хвилині ледь не зробив рахунок розгромним Кузик. М'яч після його дальнього удару з допомогою рикошету влучив у стійку.

Попри тиск "колосків" саме чернігівцям вдавалося забивати. На 77 хвилині Кузик увірвався у штрафний, де його збив Зозуля – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Фаворов та оформив дубль.

Божевільна розв'язка

На 87 хвилині "Десна" добила гостей. Свіжий Філіппов на лівому фланзі обіграв Чорноморця і прострілив у штрафний на Старенького. Той не зустрів опіки оборонців та забив черговий гол у ворота "Колосу".

Натомість гол престижу вдалося провести Кожушко. Гравець "Колоса" замкнув простріл Антюха з флангу, влучивши у кут воріт.

Масну крапку в грі поставив Тотовицький. Гравець "Десни" забив гол, закрутивши з кутового – сухий лист.

Десна – Колос відеоогляд матчу

Завдяки цій перемозі "Десна" вийшла ну другу сходинку, принаймні, поки свій матч 29 туру не зіграла "Зоря". Ввечері луганці зустрінуться з "Олександрією".

Чернігівці після 29 турів набрали 55 очок, як і київське "Динамо". Однак "Десна" випереджає "Динамо" завдяки кращій статистиці в очних матчах.

Як відомо, друге місце у чемпіонаті України дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Третє – пряму перепустку у груповий етап Ліги Європи.

Турнірна таблиця УПЛ