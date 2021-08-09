Десна – Ингулец 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

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Последним поединком тура стала встреча между командами, которые уже успели забраться в противоположные участки турнирной таблицы на старте сезона.

Подопечные Сергея Лавриненко все еще не набирали очков, в то время как коллектив Александра Рябоконя, вопреки неоднозначной информации по его состоянию в межсезонье, показывает идеальные показатели. Десна в прошлом сезоне потеряла очки в игре против Ингульца в первых турах чемпионата.

На 18-й минуте над пустыми воротами запустил мяч Будковский, замыкая передачу с правого фланга штрафной от Гуцуляка, который до этого опередил голкипера.

Ингулец ответил в середине первого тайма – Опанасенко замыкал подачу с правого фланга на дальней штанге, но Литовка парировал удар в ближний угол.

После перерыва в штрафной Ингульца произошел пожар. Сперва паника от Гальчука, после перехваченного заброса на Будковского. Калитвинцев перехватил его вынос, после чего пробил издалека, но в ворота не попал.

Через мгновение Гуцуляк принял решение о дальнем ударе с правого фланга, запустив мяч чуть в сторону от дальней девятки.

На 60-й минуте Завийский бросил аут в свою штрафную на Гопе, который затем покатил под удар Ситало, но форвард пробил выше ворот.

В конце матча Десна наконец нашла свои моменты и вырвала победу. На 86-й минуте блестящая подача с правого фланга от Калитвинцева в зоне перед чужой штрафной была завершена Безбородько со второго этажа.

Через 5 минут черниговцы сняли все вопросы о победителе встречи. Тот же Безбородько завершил ударом в правый угол контрвыпад своей команды через правый фланг, который сопровождался пасом Тотовицкого.

Как итог, Десна после трех туров набрала 9 очков и единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. Ингулец с нулем опустился на последнюю ступеньку.

Десна – Ингулец видеообзор